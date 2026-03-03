Coppa: Inter darf auf Finale hoffen

Inter Mailand hat sich auf dem Weg zum erhofften zehnten Pokalsieg eine ordentliche Ausgangsposition erarbeitet. Der souveräne Tabellenführer der Serie A um Nationalspieler Yann Bisseck holte im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia bei Ligarivale Como 1907 ein 0:0.

Matteo Darmian hatte die große Chance zum Auswärtssieg, traf aber nur den Pfosten (46.). Verteidiger Bisseck spielte in Inters Dreierkette durch. Bei Como fehlte Marc-Oliver Kempf wegen einer Hüftprellung, Nicolas Kühn saß nur auf der Bank. Das Rückspiel findet am 22. April statt, das Finale in Rom steigt am 13. Mai.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Lazio Rom und Bayern Münchens Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo gegenüber. Das Hinspiel wird am Mittwoch (21.00 Uhr) ausgetragen.