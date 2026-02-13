Derbysieg an Karneval: Leverkusen bezwingt Köln

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben das "Karnevalsderby" in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln für sich entschieden. Der Werksklub gewann die umkämpfte Partie gegen den Lokalrivalen zum Auftakt des 18. Spieltags mit 2:1 (2:0) und eroberte im engen Rennen um die Champions League zumindest vorübergehend den begehrten Platz drei.

Bayer profitierte am Karnevalsfreitag auch von groben Fehlern der Gäste: Kölns Torhüterin Irina Fuchs spielte Vanessa Fudalla unbedrängt den Ball in die Füße, die Top-Torjägerin der Liga ließ die Schlussfrau aussteigen und schob locker zu ihrem 13. Saisontreffer ein (17.). Sofie Zdebel erhöhte noch vor der Pause mit einem sehenswerten Volley aus 18 Metern in den Winkel (37.). Pauline Bremer (88.) machte das Spiel per Kopf noch mal spannend.

Die Leverkusenerinnen zogen mit dem Erfolg an Werder Bremen und der TSG Hoffenheim vorbei. Die Konkurrentinnen können am Wochenende aber wieder vorbeiziehen. Der FC verpasste es, sich im engen Rennen um Platz drei hinter dem enteilten FC Bayern und dem VfL Wolfsburg einzumischen. Auf Rang acht liegen die Kölnerinnen nun sechs Punkte hinter Leverkusen.