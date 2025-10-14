DFB-Elf: Standardstärke als "neue Qualität"

Eckball David Raum, Schulter Nick Woltemade - Tor! Der Siegtreffer im umkämpften Duell der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland (1:0) folgte einem klaren Muster: Es war der achte in der laufenden WM-Qualifikationsspiel, und schon der fünfte nach einem ruhenden Ball.

"Das ist eine neue Qualität, wir trainieren es auch relativ viel", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wir, das bedeutet konkret: Standardtrainer Mads Buttgereit. "Dafür haben wir ihn, er geht uns damit auch auf die Nerven", sagte Raum über den Spezialisten, der sich den Leipziger, Kapitän Joshua Kimmich und Zauberfuß Florian Wirtz "ein bisschen rausgepickt" hat dafür, wie Raum erklärte.

Aus guten Grund, wie der Linksverteidiger hinzufügte, der beim 4:0 gegen Luxemburg am vergangenen Freitag per Freistoß die Führung besorgt hatte. "Standards sind wichtig, über Standards gewinnst du Spiele."

Wie in Belfast. "Die Spieler machen sich über die Standards Gedanken, das kann immer ein Dosenöffner sein - den Gegner mit Waffen zu schlagen, die ihn selber stark machen", sagte Nagelsmann.

Torschütze Woltemade wollte "nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir arbeiten schon sehr viel an Standards und sprechen sehr viel drüber. Wir sind immer sehr gut vorbereitet, das sind immer ein paar Varianten, die man sich merken muss."

Wenn es dann wirklich klappe, sei das "schön zu sehen", ergänzte der England-Legionär nach seinem ersten Länderspieltor im sechsten Einsatz. Diese neue Stärke, meinte Woltemade, mache die DFB-Auswahl "unberechenbarer".

Nagelsmann warnte aber davor, sich allein auf Ecken, Freistöße und Elfmeter zu verlassen. "Wir müssen wieder zu klaren Chancen kommen", betonte er, zeigte sich zugleich aber nachsichtig: "Bei diesem Lehrgang haben wir Wert auf andere Dinge gelegt, wie die Defensive, daher kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen."

Erst recht nicht, wenn sie wieder einmal nach einem Standard trifft.