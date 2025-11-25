DFB-Frauen: Berger-Ankunft verzögert sich

Torhüterin Ann-Katrin Berger wird vor dem Hinspiel im Nations-League-Finale gegen Weltmeister und Vize-Europameister Spanien am Freitag in Kaiserslautern (20.30 Uhr/ZDF) später als geplant zur deutschen Nationalmannschaft stoßen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wird die 35-Jährige aufgrund eines ausgefallenen Fluges voraussichtlich erst am Mittwochmorgen in Frankfurt/Main eintreffen. Am Wochenende noch hatte Berger mit ihrem Klub Gotham FC den Titel in der US-amerikanischen National Women's Soccer League gewonnen.

Bergers Mitspielerinnen im DFB-Team stecken derweil mitten in den Vorbereitung auf Teil eins des Showdowns gegen Spanien, das Rückspiel wird am Dienstag in Madrid (18.30 Uhr/ARD) ausgetragen. Zuletzt aufeinander getroffen waren beide Teams vor rund vier Monaten im Halbfinale der Europameisterschaften, als sich Spanien mit 1:0 nach Verlängerung durchsetzte. "Ich finde, dass wir es sehr gut gemacht haben, aber wir müssen viel effektiver vor dem Tor sein", sagte Stürmerin Nicole Anyomi, die das Kontinentalturnier aufgrund von Knieproblemen verpasst hatte.

Die Niederlage sei "sehr enttäuschend" gewesen, sagte Verteidigerin Rebecca Knaak, "wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir gegen Spanien auch gewinnen können." Damit das klappt, sei es wichtig, "noch mutiger mit dem Ball zu sein, mehr Ruhe am Ball zu haben." Zudem liege der Fokus verstärkt auf spielerischen Lösungen.

An den Ambitionen des Teams von Bundestrainer Christian Wück ließ Knaak keine Zweifel: "Es geht um einen Titel", sagte sie, "wir sind alle hier, um Titel zu holen." Der Modus mit zwei Finalspielen sei "ungewöhnlich, aber wir nehmen das an." Zwei Spiele auf höchstem Niveau seien für die Entwicklung der Mannschaft "ganz wichtig", ergänzte Knaak.