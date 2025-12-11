DFB-Frauen klettern auf Rang drei der Weltrangliste

Die deutschen Fußballerinnen haben durch den Finaleinzug in der Nations League zum Ende des Länderspieljahres einen beachtlichen Sprung in der Weltrangliste hingelegt. Das Team von Bundestrainer Christian Wück verbesserte sich von Rang fünf auf den dritten Platz. Das teilte der Weltverband FIFA am Donnerstag mit.

Die Spanierinnen, denen sich das DFB-Team Anfang Dezember im Final-Rückspiel der Nationenliga klar geschlagen geben musste (0:3), führen die Rangliste weiter an. Dahinter folgen die USA. Deutschland machte unter den Nationen unter den Top 10 den größten Sprung: Die Auswahl um Kapitänin Giulia Gwinn zog am Europameister England (4.) sowie an Schweden (5.) vorbei.