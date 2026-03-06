DFB-Frauen vor Hegerberg gewarnt: "Immer gefährlich"

Jule Brand hat vor dem WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen in Norwegen eindringlich vor den Qualitäten der früheren Weltfußballerin Ada Hegerberg gewarnt. "Sie ist eine sehr gute Spielerin, die immer gefährlich ist vor dem Tor, auch viel arbeitet fürs Team", sagte die Nationalspielerin über ihre Vereinskollegin von OL Lyonnes vor dem Klassiker am Samstag (18.00 Uhr/sportstudio.de) in Stavanger.

Deswegen sei es "wichtig, dass wir eng an ihr dran sind, dass wir sie nicht so viel zum Zug kommen lassen". Auch die Kopfballstärke der Kapitänin sollte man immer auf dem Zettel haben. "Da müssen wir die Flanken gut abfangen oder verhindern", mahnte die Offensivspielerin: "Wir wissen alle, was da auf uns zukommt und müssen da sein."

Nach dem 5:0 (2:0)-Auftaktsieg gegen Slowenien stellte Christian Wück sein Team auf ein ganz anderes Kaliber ein. "Es ist der Gegner, der uns am meisten fordern wird", erklärte der Bundestrainer mit Blick auf die Gruppe A4. Alle mitgereisten Spielerinnen sind fit, Wück kündigte vor dem Abschlusstraining die "ein oder andere Änderung" in seiner Startelf an, die sich noch an den Kunstrasen gewöhnen muss - und den Wück als "kleinen Vorteil" für die Gastgeberinnen sieht.

Um sich ein direktes Ticket für die WM 2027 in Brasilien zu sichern, muss der Gruppensieg her. Norwegen war ebenfalls mit einem Sieg gestartet, in Österreich gewann das Team um Hegerberg mit 1:0 (0:0). Die Österreicherinnen sind bei einem Doppelpack im April dann der nächste Gegner der deutschen Auswahl.