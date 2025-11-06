DFB präsentiert neuen Markenauftritt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) präsentiert sich im Jahr seines 125-jährigen Bestehens mit einem umfassend erneuerten Markenauftritt. Zum ersten DFB-Bundestag am DFB-Campus in Frankfurt am Main stellt der Verband dabei ein ganzheitliches Rebranding inklusive eines neuen Logos vor.

Dieses steht im Zentrum des neuen Markenbildes, das symbolisch die drei zentralen Säulen der Verbandsarbeit aufgreift und vereint: Organisation, Gesellschaft und Sport. "Diese Elemente spiegeln die Werte des deutschen Fußballs und des DFB wider", hieß es in einer Mitteilung.

"Mit der Erneuerung seiner Dachmarke setzt der Deutsche Fußball-Bund ein sichtbares Zeichen für seine strategische Weiterentwicklung. Im Jubiläumsjahr blickt der Verband nicht nur auf eine traditionsreiche Geschichte zurück, sondern richtet den Blick bewusst nach vorn", sagte Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung. "Der neue Markenauftritt steht für Klarheit, Innovationskraft und Modernität. Er spiegelt die Vielfalt des deutschen Fußballs wider - von der Basis bis zur Spitze, von den Nationalmannschaften bis zum Amateurbereich."