DFB: "Topbesetzung" Leupolz wird Koordinatorin beim Verband

Die langjährige Nationalspielerin Melanie Leupolz wird Koordinatorin für "Female Player Care & Development" beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Die 31-Jährige, die zuletzt bei Real Madrid ihre Karriere beendet hat, tritt die in der DFB-Akademie in Frankfurt/Main geschaffene Stelle noch in diesem Jahr an. Leupolz hatte aber schon in dieser Woche der DFB-Delegation bei der Vergabe der Euro 2029 in Nyon angehört.

Die Europameisterin von 2013 und Olympiasiegerin wird künftig zentrale Ansprechpartnerin für Giulia Gwinn und Co. in diversen Belangen außerhalb des Platzes sein. Konkret sollen dabei Themen wie die duale Karriere und Übergänge von der aktiven Laufbahn in die Karriere danach im Blickpunkt stehen. Auch beim Thema Frauengesundheit soll Leupolz, die während ihrer Karriere ein Master-Studium abschloss, eine wichtige Rolle bei den Nationalspielerinnen einnehmen.

"Ich freue mich sehr, dass ich meine Expertise in diesen für die Entwicklung von Spielerinnen so wichtigen Bereichen einbringen kann und Verantwortung für die Gestaltung und den Aufbau dieses Projektes übernehmen darf", sagte Leupolz. Nationalspielerinnen würden vor "vielen Herausforderungen" stehen, "Karriereentwicklung und Gesundheit zählen dazu. Ich weiß aus eigener Erfahrung, nicht zuletzt durch meine Schwangerschaft und erfolgreiche Rückkehr auf den Platz, wie diese Themen Spielerinnen beschäftigen."

Leupolz, die im September 2022 Mutter geworden war, spielte bis 2023 79-mal für das DFB-Team. Im Verein war die Mittelfeldspielerin beim SC Freiburg, bei Bayern München, dem FC Chelsea und zuletzt bis Juni bei Real aktiv.

"Melanie Leupolz ist mit ihrer Erfahrung als Spielerin und ihrer umfassenden Expertise eine Topbesetzung. Ich bin froh, dass wir damit eine Lücke schließen konnten in Bereichen, die für unsere Nationalspielerinnen von enormer Bedeutung sind", betonte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer.