DFB-Team: Kroos "100-prozentig" von WM-Quali überzeugt

Der frühere Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat keinerlei Zweifel an der erfolgreichen Qualifikation des DFB-Teams für die WM 2026. Da sei er sich "100-prozentig sicher" und sehe "keine Probleme", sagte Kroos dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Rande der Gala zum zehnjährigen Bestehen der "Toni Kroos Stiftung".

"Sie haben natürlich die Qualität, um in dieser Gruppe weiterzukommen, und die Gegner in dieser Gruppe haben nicht die Qualität, sie daran zu hindern", begründete der Weltmeister von 2014 seinen Optimismus.

Die Auswahl von Julian Nagelsmann tritt im Kampf um die Tickets für die WM in den USA, Kanada und Mexiko in den abschließenden Gruppenspielen in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) in Leipzig an. Deutschland führt die Qualigruppe A mit neun Punkten an und würde sich mit zwei weiteren Siegen für die Endrunde qualifizieren, womöglich reichen auch vier Punkte. Ansonsten bliebe der Umweg über die Play-offs.