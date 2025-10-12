DFB-Team: Nagelsmann vertraut "Sinsheimern"

Julian Nagelsmann setzt im wegweisenden WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast aller Voraussicht nach wieder auf seine "Sinsheimer". Die Elf, die am Freitag im Kraichgau gegen Luxemburg gewann (4:0), sollte auch in hitziger Atmosphäre im Windsor Park Stand halten können.

Bestätigt hat der Bundestrainer bislang nur, dass Oliver Baumann erneut zwischen den Pfosten stehen wird. "Olli ist aktuell die Nummer eins, und Olli wird spielen", sagte Nagelsmann. Für Änderungen vor dem Hoffenheimer Schussmann hat er ebenfalls wenig Anlass.

Kapitän Joshua Kimmich zeigte in Sinsheim als hybrider Rechtsverteidiger, der immer wieder in die Mitte zog, eines seiner besten Länderspiele. Nebenmann Jonathan Tah hat sich laut Nagelsmann "stabilisiert", der zweite Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ist als Linksfuß ohnehin gesetzt. Linksverteidiger David Raum gefiel gegen Luxemburg als "Energiegeber" (Nagelsmann) und mit seinem ersten Länderspieltor, einem wunderbaren Freistoß.

Die Mittelfeldzentrale scheint auch ohne Kimmich zu harmonieren: Der defensivere Aleksandar Pavlovic und "Achter" Leon Goretzka kennen sich vom FC Bayern. Am ehesten böte sich ein Wechsel im Offensiv-Quartett an.

Serge Gnabry hat seinen Platz als von Nagelsmann geadelter "Vorbildspieler" sicher. Florian Wirtz und Nick Woltemade dagegen taten sich gegen Luxemburg schwer, wurden von Nagelsmann allerdings vehement verteidigt. Sein Rat: "Dran bleiben!" Das spricht gegen einen Tausch.

Bliebe Karim Adeyemi. Am Freitag ersetzte Nagelsmann den Dortmunder nach einer guten Stunde durch Rückkehrer Ridle Baku. Der Leipziger wäre die etwas defensivere Variante und könnte Kimmichs Vorstöße absichern, die Tendenz dürfte aber zu Adeyemi gehen. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Nordirland: Peacock-Farrell/FC Blackpool (28 Jahre/51 Länderspiele) - Ballard/AFC Sunderland (26/31), McNair/San Diego FC (30/78), Hume/AFC Sunderland (23/25) - Spencer/Oxford United (21/18), Galbraith/Swansea City (24/10), Charles/FC Southampton (21/30), McCann/Preston North End (25/32), Devenny/Crystal Palace (22/8) - Reid/FC Stevenage (31/11), Price/West Bromwich Albion (22/25). - Trainer: O'Neill

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/7 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (30/104), Tah/Bayern München (29/40), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (25/21), Raum/RB Leipzig (27/31) - Pavlovic/Bayern München (21/6), Goretzka/Bayern München (31/64) - Adeyemi/Borussia Dortmund (23/10), Gnabry/Bayern München (30/54), Wirtz/FC Liverpool (22/34) - Woltemade/Newcastle United (23/5) - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano (Spanien)