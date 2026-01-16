DFL ehrt 16 "Local Player" für Debütspiele

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat nach der Hinrunde 16 sogenannte "Local Player" für ihre Debüts in der Bundesliga oder 2. Bundesliga ausgezeichnet. Zu den Geehrten gehören unter anderem Bremens Stammtorhüter Mio Backhaus oder Dortmunds Filippo Mané, von den Zweitligisten Schalke 04, Dynamo Dresden und VfL Bochum feierten gleich mehrere Eigengewächse ihre Premieren. Die Debütanten erhielten als Anerkennung von ihrem ersten Spiel jeweils eine individualisierte Karte des Sammelkartenherstellers Topps.

"Mit der Ehrung der Local-Player-Debütanten unterstreicht die DFL die Bedeutung der Nachwuchsarbeit und setzt ein Zeichen für die Förderung junger Talente im deutschen Fußball", sagte Andreas Nagel, DFL-Direktor Sport und Nachwuchs. Die Local-Player-Regel der DFL verpflichtet die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga, eine Mindestanzahl lokal ausgebildeter Spieler in ihrem Kader zu führen. So soll die Nachwuchsförderung gestärkt werden.

Als "Local Player" zählen dabei Spieler, die zwischen ihrem 15. und 21. Lebensjahr mindestens drei Jahre bei einem Klub registriert und spielberechtigt waren.