DFL organisiert Aktionsspieltag gegen Hass

Der deutsche Profifußball macht sich rund um den 27. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga im Rahmen eines ligaweiten Aktionsspieltags gegen Hass und Diskriminierung stark. Unter dem Motto "TOGETHER! Stop Hate. Be a Team." werben die Deutsche Fußball Liga (DFL), die DFL Stiftung und die 36 Profivereine am kommenden Wochenende für Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Der Aktionszeitraum fällt in die Internationalen Wochen gegen Rassismus (bis 29. März). In den Stadien werden Banner, Spielbälle, Eckfahnen und Auswechseltafeln mit der Kampagnenbotschaft eingesetzt. Auch die übertragenden TV-Sender und die digitalen Kanäle der Klubs sollen die Initiative aufgreifen.

"Fußball bringt Millionen Menschen zusammen. Genau diese Kraft und Reichweite möchten wir nutzen, um Grenzen zu setzen und für ein respektvolles Miteinander einzustehen. Eine positive Zukunft lässt sich nur gemeinsam gestalten – im Sport genauso wie in unserer Gesellschaft", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz.