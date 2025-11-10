Di Salvo setzt auf Neuling Karl: "Unbekümmert aufspielen"

Antonio Di Salvo erhofft sich von Shootingstar Lennart Karl auch bei der deutschen U21 Spielfreude und Torgefahr. "Er muss sich integrieren, das wird er auch. Er soll unbekümmert aufspielen und das, was er bei Bayern zeigt, auch bei uns zeigen", sagte der DFB-Trainer am Montag. Di Salvo hatte den 17 Jahre alten Münchner für die EM-Qualifikationsspiele gegen Malta und in Georgien erstmals in seinen Kader berufen.

Karl hatte zuletzt in der deutschen U17-Nationalmannschaft gespielt und in 13 Partien insgesamt sieben Tore und sechs Vorlagen beigesteuert. In München hatte er unter Trainer Vincent Kompany sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League bereits getroffen.

Di Salvo schätzt vor allem die Variabilität des Teenagers. "Ich erwarte mir von Lennart schon, dass er diese Art, die er jetzt bei Bayern zeigt, auch bei uns übertragen kann. Er ist schon sehr flexibel, mal am Flügel, mal auf der halbrechten Position. Das sind Positionen, die ich für Lennart auch bei der U21 im Blick habe", sagte er.

Die DFB-Auswahl steht auf dem Weg zur EM 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden, nach dem Ausrutscher im Oktober gegen Griechenland (2:3) unter Zugzwang. Am Freitag (18.00 Uhr/Sat.1) sind Karl und Co. in Fürth gegen Malta der klare Favorit, vier Tage später wartet in Tiflis gegen Georgien ein echter Härtetest.