Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 19. Februar

Namhafter Gegner auf großer Bühne: Der VfB Stuttgart spielt in den Play-offs der Europa League gegen Celtic Glasgow um den Einzug ins Achtelfinale. Im Hinspiel (21.00 Uhr/RTL) beim schottischen Rekordmeister soll der erste von zwei Schritten für das Weiterkommen gelingen. Gegen das Team von Trainer Martin O'Neill, das die Ligaphase mit elf Punkten auf Rang 21 beendete, ist der VfB leicht favorisiert. Das Rückspiel in Stuttgart findet am 26. Februar (18.45 Uhr) statt.

In der Champions League wollen die Füchse Berlin beim Tabellenschlusslicht Dinamo Bukarest ins Viertelfinale einziehen. Der deutsche Meister führt die Gruppe A der Königsklasse mit 18 Punkten aus zehn Spielen vor Aalborg Handbold (17) und Veszprem KC (13) an. Soll der Einzug in die K.o.-Phase vorzeitig perfekt gemacht werden, muss beim Underdog aus Rumänien ein Sieg her.