Die Uhr tickt: Füllkrug vor schnellem Mailand-Debüt

Am liebsten würde Niclas Füllkrug seine neue Mannschaft schon am Freitagabend zum Sieg schießen - vorausgesetzt natürlich, er gewinnt vorab das bürokratische Duell. Bereits seit Tagen scheint der Wechsel des 32 Jahre alten Stürmers zum italienischen Topklub AC Mailand nur noch Formsache zu sein, das schnelle Debüt für den Tabellenzweiten der Serie A wird aber zum Wettlauf gegen die Zeit.

Bis Freitagnachmittag 16.00 Uhr müssen die Mailänder die Vertragspapiere für den Offensivspieler eingereicht haben - dann darf der 24-malige deutsche Nationalspieler mit dem Rest der Mannschaft nach Sardinien reisen, um sich mit einem Sieg gegen den Tabellenelften Cagliari Calcio (20.45 Uhr/DAZN) zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Serie A zu sichern.

Dabei hat auch der italienische Fußballverband FIGC tatkräftig mitgeholfen. Zwar öffnet das Transferfenster in Italien am 2. Januar. Damit Füllkrug noch am Tag seiner offiziellen Verpflichtung aber auch wirklich sofort spielen kann, muss eine Ausnahmegenehmigung für die Partie her. Die strikte Deadline aber bleibt bestehen - sonst muss der Mittelstürmer doch noch eine weitere Woche auf sein Debüt warten.

Diese einzuhalten, liegt auch ganz im Interesse von Milan, das in der Tabelle lediglich einen Punkt hinter dem Stadtrivalen Inter liegt. Vor dem Auswärtsspiel auf der Insel im Mittelmeer ist der Verein allerdings von Verletzungssorgen geplagt: Die früheren Bundesligaspieler Christian Pulisic und Christopher Nkunku, am vergangenen Spieltag noch verantwortlich für alle drei Tore, sind angeschlagen - für Füllkrug, der sich mit dem Wechsel nach Italien auch wieder in das Rampenlicht für die Nationalmannschaft und die anstehende Weltmeisterschaft spielen will, eine große Chance.

Für seinen Noch-Klub West Ham United stand er schließlich zuletzt Anfang Oktober in der Startelf, ehe ihn Verletzungen erneut ausbremsten. Das erfolglose Kapitel Premiere League will der 32-Jährige jetzt hinter sich lassen - erwartet wird zunächst eine Leihe.