Die USA locken: Hoffenheim muss Kössler ziehen lassen

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim müssen künftig ohne ihre Topstürmerin Melissa Kössler auskommen. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt die 25 Jahre alte Offensivspielerin in die US-amerikanische Profiliga NWSL. Den neuen Verein von Kössler nannte die TSG nicht, laut kicker könnte es sich um das neue Franchise Boston Legacy handeln.

Kössler spielte seit 2022 für die Kraichgauerinnen. In der laufenden Bundesligasaison traf sie in zehn Einsätzen sechs Mal und war damit hinter Selina Cerci, die mit zehn Treffern gemeinsam mit Wolfsburgs Alexandra Popp die Torjägerinnenliste der Liga anführt, zweitbeste TSG-Torschützin. Für das deutsche Nationalteam bestritt Kössler bislang zwei Länderspiele.