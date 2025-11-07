Dietz, Neid und Fitschen zu DFB-Ehrenspielführern ernannt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Bernard Dietz, Silvia Neid und die im März verstorbene Doris Fitschen aufgrund ihrer großen Verdienste zu Ehrenspielführern ernannt. Das gab der DFB am Freitag auf seinem 45. Ordentlichen Bundestag in Frankfurt/Main bekannt.

"In Bernard Dietz, Silvia Neid und Doris Fitschen ehren wir nicht nur drei außergewöhnliche Sportler/innen, sondern auch drei große Persönlichkeiten, die den Fußball in unserem Land geprägt haben", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Dietz (77) hatte die Nationalmannschaft als Kapitän 1980 zum EM-Titel geführt. Die Duisburger Vereinsikone reiht sich in eine Reihe mit den Ehrenspielführern Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm ein.

Fitschen absolvierte zwischen 1986 und 2001 insgesamt 144 Länderspiele. Dabei holte sie mit der DFB-Auswahl vier EM-Titel und 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney Bronze. Im März erlag sie im Alter von 56 Jahren einer Krebserkrankung. Fitschens Sohn Leo nahm die Auszeichnung entgegen.

Neid prägte den Fußball als Spielerin und spätere Bundestrainerin. Die 61-Jährige wurde als Spielerin dreimal Europameisterin und führte als Trainerin die deutschen Frauen 2007 zum WM-Titel und 2016 zum Olympiasieg. Fitschen und Neid sind nach Bettina Wiegmann und Birgit Prinz die Nummer drei und vier bei den Ehrenspielführerinnen.