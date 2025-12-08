Doppelpack nach Einwechslung: Pulisic rettet AC Mailand

Dank Doppelpacker Christian Pulisic hat die AC Mailand seine Tabellenführung in der italienischen Serie A verteidigt. Mithilfe zweier Tore des eingewechselten US-amerikanischen Nationalspielers drehten die Mailänder einen Zwei-Tore-Rückstand beim FC Turin und siegten 3:2 (1:2). Damit bleibt das Team von Trainer Massimiliano Allegri punktgleich mit Titelverteidiger SSC Neapel an der Tabellenspitze, verfügt aber weiterhin über das bessere Torverhältnis.

In der bislang äußerst stabilen Saison leistete sich Mailand erst eine Niederlage - am ersten Spieltag gegen Aufsteiger Cremonese. Pleite Nummer zwei blieb am Montagabend auch aufgrund einer starken Leistung von Einwechselspieler Pulisic aus.

Nachdem Nikola Vlasic per Elfmeter (10.) und Duvan Zapata (17.) den Außenseiter in Führung gebracht hatten, besorgte Pulisic nach dem Anschlusstreffer von Adrien Rabiot (24.) die entscheidenden Tore. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung in der 66. Minute traf der frühere Dortmunder aus kurzer Distanz (67.). Wenig später legte er per Volley nach (77.).