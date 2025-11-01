Doppelpack Schüller: Bayern holen Pflichtsieg gegen Essen

Trotz eines Fehlstarts haben die Fußballerinnen von Bayern München ihre nächste Pflichtaufgabe souverän erfüllt. Das Team von Trainer José Barcala setzte sich am Samstag glanzlos mit 4:1 (3:1) gegen das sieglose Bundesliga-Schlusslicht SGS Essen durch und holte damit den fünften Ligasieg nacheinander.

Ramona Maier (2.) brachte Essen zwar mit einem Traumtor aus rund 30 Metern überraschend in Führung. Der Double-Gewinner schlug aber schon vor der Pause zurück: Nationalstürmerin Lea Schüller (16./45.+1) mit ihrem ersten Doppelpack in dieser Saison und Pernille Harder (20.) drehten die Partie. Schüller vergab im Spielverlauf noch weitere Möglichkeiten, ehe Linda Dallmann (88.) nach Vorarbeit der Angreiferin den Endstand erzielte.

Die Bayern festigten durch den siebten Erfolg im achten Spiel ihre Tabellenführung, der Vorsprung auf den VfL Wolfsburg auf Rang zwei vergrößerte sich auf sechs Punkte. Im Verfolgerduell mit der TSG Hoffenheim können die Wölfinnen am Nachmittag (16.00 Uhr) nachziehen.