Dreierpack Jessen: Köln schlägt Hamburg souverän

Angeführt von Dreierpackerin Sandra Jessen bleiben die Fußballerinnen des 1. FC Köln in der Bundesliga weiter im Flow. Beim Aufsteiger Hamburger SV gewann das Team von Trainerin Britta Carlson 4:1 (2:0) und ist damit seit fünf Ligaspielen in Serie ungeschlagen. Derweil rutscht der HSV immer tiefer in den Tabellenkeller und steht erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz.

Im Hamburger Volksparkstadion war Jessen die entscheidende Spielern. Die Isländerin traf zunächst per Kopf (10.) und nach einem Konter (36.). Nach der Pause witterten die Gastgeberinnen durch den Treffer von Christin Meyer (47.) die Chance auf Punkte. Doch Adriana Achcinska (73.) besorgte die Entscheidung für den FC, ehe Jessen mit ihrem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte (90.+2).