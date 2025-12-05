Eckert wird Chefcoach in Southampton

Der Deutsche Tonda Eckert wird neuer Chefcoach des englischen Fußball-Zweitligisten FC Southampton. Der 32-Jährige, der die Saints im November zunächst als Interimstrainer übernommen hatte, erhielt nach vier Siegen in fünf Spielen einen Vertrag bis 2027. "Ich bin sehr stolz. Es ist ein tolles Gefühl, diesen Klub zu vertreten", sagte Eckert.

Nach der Entlassung von Will Still hatte Eckert das Team vom 19. auf den 14. Platz geführt. "Ich scheue mich nicht davor, ehrgeizig zu sein und zu sagen, dass wir um den Aufstieg spielen wollen", sagte er. In der vergangenen Saison war Southampton als Letzter aus der Premier League abgestiegen.

Eckert war im August 2020 als Co-Trainer von Gerhard Struber zum FC Barnsley gegangen, im Januar 2022 wechselte er als Assistent von Alexander Blessin zum FC Genua. Im Juli 2025 übernahm er die U21 des FC Southampton, nun folgte die Beförderung.