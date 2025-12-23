Eintracht-Frauen holen Doorsoun zurück

Die frühere Nationalspielerin Sara Doorsoun kehrt nach nur einem halben Jahr in den USA in die Fußball-Bundesliga zu Eintracht Frankfurt zurück. Wie die Hessen mitteilten, wechselt die 34-Jährige zum 1. Januar 2026 vom Angel City FC wieder an den Main und erhält einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2028. Zuvor hatte die Abwehrspielerin von 2022 bis 2025 bereits 88 Pflichtspiele für die Eintracht absolviert.

"Mein Abschied im Sommer war sehr tränenreich und emotional. Jetzt ist es eine ebenso emotionale Rückkehr für mich mit ganz viel Freude", sagte Doorsoun. Sie habe sich in den USA einen "Traum" verwirklicht. Es habe aber in Los Angeles "keinen Tag" gegeben, "an dem ich nicht an Frankfurt gedacht habe. Wie es im Sommer eine Herzensentscheidung für mich war, so ist es auch jetzt eine und mein Gefühl sagt mir: Mein Platz ist hier."

Doorsoun hatte im Sommer nach 59 Länderspielen ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet, in den Vereinigten Staaten kam sie im vergangenen Halbjahr zu acht Einsätzen. Der Kontakt zur gebürtigen Kölnerin sei "nie abgerissen", erklärte Katharina Kiel, Direktorin Frauenfußball in Frankfurt. Es habe sich herausgestellt, "dass eine Rückkehr im Winter nicht nur möglich, sondern auch für alle Seiten sinnvoll ist. Wir sind froh, dass wir unsere Geschichte gemeinsam fortsetzen".