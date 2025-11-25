England: Gueye entschuldigt sich nach Ohrfeigen-Eklat

Nach der kuriosen Ohrfeige gegen seinen Mitspieler hat Idrissa Gueye vom englischen Fußball-Erstligisten FC Everton Reue gezeigt. "Ich möchte mich bei meinem Teamkollegen Michael Keane entschuldigen. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln", schrieb der Senegalese in der Nacht zu Dienstag auf seinem Instagram-Account

Was passiert sei, reflektiere nicht, wer er wirklich sei oder die Werte, für die er stehe, sagte der 36-Jährige: "Emotionen können überkochen, aber nichts rechtfertigt so ein Verhalten. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert."

Gueye hatte am Montag im Spiel bei Manchester United (1:0) bereits in der 13. Minute die Rote Karte gesehen. Nach einem gegnerischen Angriff schrie der Mittelfeldspieler wutentbrannt seinen Teamkollegen Keane an, der sich postwendend mit einem kleinen Schubser revanchierte. Doch das wollte Gueye nicht auf sich sitzen lassen und verpasste Keane eine Ohrfeige.

Teammanager David Moyes spielte die bizarre Szene nach der Partie herunter. "Solche Dinge passieren im Fußball. Ich mag es, wenn meine Spieler miteinander streiten oder wegen eines schlechten Balls oder einer falschen Aktion voneinander genervt sind", sagte Moyes und ergänzte: "Wenn man eine siegreiche Mannschaft mit der Widerstandsfähigkeit und Härte haben will, die uns dieses Ergebnis eingebracht hat, dann muss man meiner Meinung nach Spieler haben, die so reagieren." Zudem habe sich Gueye schon in der Kabine bei den Spielern und bei Keane entschuldigt, so Moyes.