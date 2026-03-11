Erst Huth, dann Popp? Lerch hofft auf "Signalwirkung"

Trainer Stephan Lerch hofft nach dem Bekenntnis von Svenja Huth zum VfL Wolfsburg auf eine ähnliche Entwicklung im Fall Alexandra Popp. Die Vertragsverlängerung der ehemaligen Nationalspielerin Huth bis 2027 habe schon "eine kleine Signalwirkung", erklärte der 41-Jährige vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky): "Es würde mich natürlich freuen, wenn wir das gleiche Szenario auch bei Alexandra Popp hätten."

Die frühere DFB-Kapitänin habe aber auch "ihren eigenen Kopf", sagte Lerch: "Ich weiß nicht, inwiefern das für sie am Ende des Tages auch das Zünglein an der Waage sein kann." Er könne dazu aktuell keine Einschätzung geben, erklärte der Coach: "Es bleibt, was diese Personalie angeht, weiter spannend."

Am Dienstag hatte der VfL bekannt gegeben, dass Huth auch in der kommenden Saison für die Wölfinnen auflaufen wird. Popp lässt ihre Zukunft hingegen weiter offen, immer wieder wird über einen Wechsel zum potenziellen Zweitliga-Aufsteiger Borussia Dortmund spekuliert. Ein solches Szenario hatte auch die 34-Jährige selbst zuletzt nicht ausgeschlossen. Popp ist in Witten geboren und im Ruhrgebiet aufgewachsen. Seit ihrer Kindheit ist sie Anhängerin des BVB.

Der Verbleib von Huth ist für Lerch derweil ein "sehr, sehr positives Zeichen". Die Offensivspielerin sei "eine große Persönlichkeit im Frauenfußball". In der Laufenden Saison zeige sie wieder einmal, "wie wichtig sie für die Mannschaft mit ihren Qualitäten auf dem Flügel" sei. Noch wertvoller sei Huth zudem "als Führungsspielerin" im Team.