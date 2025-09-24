Erste Pleite für Tedesco mit Fenerbahce

Domenico Tedesco hat im vierten Pflichtspiel seine erste Niederlage als Trainer des türkischen Fußball-Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul kassiert. Der frühere Bundesliga-Coach verlor am Mittwoch mit seinem neuen Team zum Auftakt der Europa League bei Dinamo Zagreb mit 1:3 (1:1).

Der 40-Jährige, der den Posten Anfang September übernommen hatte, holte aus den ersten drei Ligaspielen mit Fenerbahce einen Sieg und zwei Unentschieden. Für Zagreb trafen der ehemalige Augsburger Dion Beljo (21./50.) und Monsef Bakar (90.+5), Sebastian Szymanski (25.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Tedesco war im Januar als Nationaltrainer Belgiens freigestellt worden. In der Bundesliga hatte der Deutsch-Italiener zuvor Schalke 04 und RB Leipzig trainiert. Mit den Sachsen gewann er 2022 den DFB-Pokal, musste nach einem verpatzten Saisonstart aber schon in der Frühphase der folgenden Spielzeit gehen.