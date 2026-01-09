Erster Titel? Sané und Gündogan spielen um türkischen Supercup

Für Galatasaray Istanbul geht es um den ersten Titel der Saison - für die deutschen Profis Leroy Sané und Ilkay wäre es die erste Trophäe überhaupt mit dem Klub, zu dem beide im vergangenen Sommer wechselten. Am Samstag (18.30 Uhr) duelliert sich Galatasaray mit Stadtrivale Fenerbahce um den nationalen Supercup. Austragungsort ist das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.

Für das Endspiel qualifiziert hatte sich Galatasaray am Montag durch ein überzeugendes 4:1 über Trabzonspor. Gündogan und Sané standen in der Startelf, Letzterer hatte durch eine herausragende Vorlage vor dem 3:1 entscheidenden Anteil an dem Sieg. "Wir wollen unser Bestes tun, um zu gewinnen und unserem Museum eine weitere Trophäe hinzuzufügen", kündigte Trainer Okan Buruk nach der Partie mit Blick auf Samstag an.

Fenerbahce schaffte es derweil durch ein 2:0 über Samsunspor ins Finale. In der Liga steht das Team mit drei Punkten Rückstand auf den Meister und Pokalsieger Galatasaray derzeit auf Platz zwei.

Zuletzt trafen die Kontrahenten in der Ligapartie im Dezember aufeinander, Sané dürfte gemischte Erinnerungen an die Begegnung haben: Zwar traf der deutsche Nationalspieler, der sich noch Hoffnungen auf eine Nominierung für die WM im Sommer durch Bundestrainer Julian Nagelsmann macht, zur zwischenzeitlichen Führung. In der Nachspielzeit allerdings kassierte sein Team noch den Gegentreffer zum 1:1-Endstand.