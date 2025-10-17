Europa Cup: Frankfurt im Achtelfinale gegen Eindhoven

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt treffen im Achtelfinale des neu geschaffenen Europa Cups auf die PSV Eindhoven. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Für das Team von Trainer Niko Arnautis geht es zunächst am 11. oder 12. November in die Niederlande, das Rückspiel findet am 19. oder 20. November im heimischen Stadion am Brentanobad statt.

Am Mittwoch hatte die SGE mit dem 1:0-Sieg beim 1. FC Slovacko in Tschechien den Achtelfinal-Einzug klargemacht, schon das Hinspiel der Qualifikation hatten die Eintracht-Frauen mit 4:0 gewonnen. In der Qualifikation für die Champions League war Frankfurt zuvor klar an Real Madrid gescheitert.

Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gibt es im Europa Cup nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt.

Auch der weitere Turnierverlauf wurde am Freitag bereits ausgelost. Demnach hätte die SGE sowohl im Viertelfinale im Februar gegen den FC Nordsjaelland aus Dänemark oder NS Mura (Slowenien) als auch in einem möglichen Halbfinale im März zunächst Heimrecht, im Finale im Mai würde das Rückspiel in Frankfurt stattfinden.