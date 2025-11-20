Europa Cup: Frankfurt im Viertelfinale

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben das Viertelfinale des neu geschaffenen Europa Cup erreicht. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis setzte sich im Achtelfinal-Rückspiel 3:1 (2:1) gegen die PSV Eindhoven durch und unterstrich ihre derzeitige Form. Schon das erste Duell hatten die Hessinnen dank eines späten Doppelschlags für sich entschieden (2:1).

Die Nationalspielerinnen Nicole Anyomi (20./77.) und Laura Freigang (45.+1) schossen Frankfurt in die Runde der besten Acht, die im Februar ebenfalls in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Dann geht es für den Bundesliga-Dritten, der nun seit acht Pflichtspielen ungeschlagen ist, gegen den FC Nordsjälland aus Dänemark. Für PSV traf Liz Rijsbergen (15.).

Die Frankfurterinnen hatten zuvor im Liga-Topspiel gegen den VfL Wolfsburg (3:2), beim Last-Minute-Erfolg bei PSV und im Achtelfinale des DFB-Pokals bei der TSG Hoffenheim (6:4) ordentlich Selbstvertrauen getankt und konnten mit Rückenwind in die Partie am Donnerstagabend im Stadion am Brentanobad gehen. Doch gleich zu Beginn verpasste Rijsbergen den Gastgeberinnen einen Dämpfer - die Antwort folgte prompt. Die Frankfurterinnen kamen immer besser in die Partie, Freigang erhöhte aus kurzer Distanz. Doppelpackerin Anyomi sorgte für klare Verhältnisse.

Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gibt es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt. In der Qualifikation für die Champions League war die Eintracht klar an Real Madrid gescheitert.