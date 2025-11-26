Europacup: Nebel behindert VfB-Anreise

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat bei der Anreise zum Europa-League-Spiel bei den Go Ahead Eagles aus Deventer in den Niederlanden einen Umweg einlegen müssen. Wegen starken Nebels am Flughafen Lelystad, etwa 80 km vom Spielort entfernt, konnte das Flugzeug mit der Mannschaft nicht landen und musste nach Rotterdam ausweichen.

Von dort aus musste der VfB die restlichen etwa 150 km bis Deventer im Bus zurücklegen. Die für 18.30 Uhr geplante Pressekonferenz mit Trainer Sebastian Hoeneß konnte deshalb nicht pünktlich beginnen. Ob sie überhaupt würde stattfinden können, war zunächst unklar.

Das Abschlusstraining für die Begegnung am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) hatten die Schwaben noch in Stuttgart absolviert. "Wir haben derzeit großen Spaß und wollen unseren Flow in den kommenden Wochen mitnehmen", sagte Nationalspieler Maximilian Mittelstädt vor dem Duell im Stadion De "Adelaarshorst". Er erwarte ein "interessantes Spiel", ergänzte er und versprach: "Wir werden bereit sein."