Ex-Bundesligaprofi Rekdal nach Krebs-OP krankgeschrieben

Der frühere Bundesliga-Profi Kjetil Rekdal ist nach einer Krebs-Diagnose operiert worden. Das teilte der norwegische Fußball-Zweitligist Aalesunds FK mit, bei dem Rekdal als Trainer angestellt ist.

Demnach sei der 57-Jährige, der die Diagnose bereits im Sommer erhalten habe, aktuell krankgeschrieben. "Obwohl dies eine schwere Nachricht war, hatte er sich dazu entschieden, seinem Job im Herbst teilweise weiter nachzugehen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Prognose für seine Genesung sei gut, und er hoffe, schnellstmöglich wieder zurück zu sein. Rekdal, der in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC gespielt sowie später den 1. FC Kaiserslautern trainiert hatte, führte sein Team auf Platz vier. Damit nimmt Aalesund an der Aufstiegsrelegation teil.

Der 83-malige Nationalspieler (17 Tore) hatte auch als Coach schon große Erfolge zu feiern. Mit Valerenga gewann er 2005 die norwegische Meisterschaft, Aalesund führte er in seiner ersten Amtszeit zu zwei Pokalsiegen (2009 und 2011). Seit Sommer 2024 ist er dort ein zweites Mal im Amt.