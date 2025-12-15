Ex-Gladbacher Bradley wird Schwarz-Nachfolger in New York

Michael Bradley folgt bei den New York Red Bulls auf den entlassenen Trainer Sandro Schwarz. Der frühere Spieler von Borussia Mönchengladbach übernimmt zur Saison 2026 die erste Mannschaft des Fußball-Klubs aus der Major League Soccer. Das teilte der US-amerikanische Erstligist am Montag mit.

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, Cheftrainer des Vereins zu sein, bei dem ich meine Profikarriere begonnen habe – und das in dem Bundesstaat, den ich mein Zuhause nenne", sagte der mittlerweile 38-Jährige in der Klubmitteilung.

Bradley ist damit Nachfolger des früheren Mainzer Bundesligatrainers Schwarz. Der Deutsche, der mit New York dieses Jahr die Play-offs verpasste, war von Dezember 2023 bis Ende Oktober Cheftrainer des RB-Klubs.

Zuletzt hatte Bradley die zweite Mannschaft der New Yorker zum ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte in der MLS NEXT Pro, der Nachwuchsliga der MLS, geführt. "Er führt mit ruhiger Zuversicht und hat ein hervorragendes Gespür für den Umgang mit Menschen", sagte Sportdirektor Julian de Guzman über den 151-maligen US-Nationalspieler.