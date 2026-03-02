Ex-Schalker McKennie verlängert bei Juve

Der frühere Schalker Weston McKennie bleibt Juventus Turin treu. Der US-Amerikaner unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2030 gültigen Vertrag, dies teilte der italienische Fußball-Rekordmeister am Montag mit. McKennie stand bislang 220-mal für Juve auf dem Platz, er erzielte 26 Tore und sammelte 26 Vorlagen. "Diese Verlängerung verdankt der amerikanische Mittelfeldspieler seinen herausragenden Leistungen", hieß es in der Mitteilung des Klubs.

McKennie spielt seit 2020 für Turin. Zuvor war er in Deutschland für Schalke aufgelaufen. Mit Juve gewann der 27-Jährige zweimal den italienischen Pokal.