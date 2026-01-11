FA-Cup: Arsenal siegt souverän bei Havertz-Comeback

Beim Comeback von Nationalspieler Kai Havertz hat Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal seine Pflichtaufgabe im FA-Cup souverän gelöst. Beim 4:1 (2:1) der Londoner beim Zweitligisten FC Portsmouth wurde der 26-Jährige in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Havertz war in der laufenden Saison lediglich am ersten Spieltag im vergangenen August bei Manchester United zum Einsatz gekommen, kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP.

Die Gunners, bei denen vor allem Gabriel Martinelli mit einem Dreierpack überzeugte, spielten in Portsmouth einmal mehr ihre Standardstärke aus: Dreimal trafen sie nach ruhendem Ball und verschossen in Person von Noni Madueke überdies noch einen Foulelfmeter.

Zunächst verpasste der Zweitligist dem Londoner Starensemble jedoch eine kalte Dusche. Einen Schuss von Conor Chaplin aus zentraler Position ließ Kepa Arrizabalaga nur nach vorne abklatschen - Colby Bishop staubte ab (3.). Arsenal, in den vergangenen beiden Jahren schon an der Auftakthürde im FA Cup gescheitert, wirkte sichtlich nervös.

Doch hatte die Führung des Underdogs nicht lange Bestand. Wie so häufig in dieser Saison trafen die Gunners nach einer Standardsituation. Nach einem Gewusel im Fünfmeterraum der Gastgeber bugsierte Andre Dozell den Ball ins eigene Tor (9.). Zwar war vom Klassenunterschied weiterhin nicht viel zu sehen, doch Arsenal blieb in der Folge eiskalt. Martinelli stellte mittels Kopfball nach einer Ecke auf 2:1 (26.) und traf in der 56. Minute erneut. Auch den 4:1-Endstand besorgte der Spieler des Spiels selbst, erneut nach einer Ecke war Martinelli per Kopf zur Stelle (72.).