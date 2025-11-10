Fallrückzieher im Frost: Ottawa holt Titel im Schneechaos

Torhüter mit Schaufeln, ein Schneepflug vor der Verlängerung: Atlético Ottawa hat sich unter widrigsten Bedingungen zum Meister der kanadischen Premier League gekürt. Das Team aus der Millionenstadt gewann gegen den Cavalry FC in einem Nervenkrimi mit 2:1 (1:1) nach Verlängerung.

Bei acht Grad minus hatten hartgesottene Profis am Sonntagabend mit einem nicht enden wollenden Blizzard zu kämpfen. Alle fünfzehn Minuten unterbrach der Schiedsrichter die Partie. Mit Schaufeln ausgestattete Torhüter halfen, ihre Strafräume von den Schneemassen zu befreien, während die Feldmarkierungen wieder spieltauglich gemacht wurden.

Der Spannung auf dem Feld tat das Chaos derweil keinen Abbruch: Protestierte Ottawa-Trainer Diego Mejia in Wintermütze, Schal und Daunenjacke während des Spiels lauthals gegen die Cavalry-Führung per fragwürdigem Foulelfmeter (33.), kannte der Jubel des Mexikaners sieben Minuten später keine Grenzen. Inmitten des Schneegestöbers im Cavalry-Strafraum setzte Ottawas David Rodriguez zum Fallrückzieher an und bugsierte den orangenen Ball mithilfe der Latte ins Netz (40.). Nach seiner artistischen Flugeinlage fiel der Torschütze vermutlich weicher als gewohnt: Fünf Zentimeter Schnee bedeckten den Platz.

Obwohl an gepflegte Ballwechsel im Schneematsch kaum zu denken war, entwickelte sich ein hitziger Schlagabtausch, der seine Entscheidung in der Verlängerung fand. Nachdem ein Schneepflug zu Hilfe gerufen wurde, war es erneut Rodriguez, der das Spiel mit einem Lupfer gegen den herauseilenden Marco Carducci im Cavalry-Tor entschied (107.).

Für Ottawa ist es der zweite Titel der Vereinsgeschichte. Als Franchise von Atlético Madrid wurde der Klub 2020 gegründet. Die kanadische Premier League besteht seit 2017 und nahm den Spielbetrieb 2019 auf.