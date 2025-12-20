FC Bayern schnappt sich Essens Talent Potsi

Double-Gewinner Bayern München hat den ersten Transfer für die nächste Saison unter Dach und Fach gebracht. Die 17-jährige Kassandra Potsi wechselt im kommenden Sommer vom Ligakonkurrenten SGS Essen zum FC Bayern und erhält einen Vertrag bis 2029. Das teilten beide Klubs am Samstag mit.

Die deutsche U19-Nationalspielerin sei "ein weiteres herausragendes Beispiel für die exzellente Nachwuchsarbeit der SGS Essen. Kassandra hat uns durch ihre Schnelligkeit und technische Stärke am Ball sowie ihre Entschlossenheit im Spiel gegen den Ball beeindruckt", sagte Francisco De Sá Fardilha, Sportlicher Leiter der Fußballerinnen des FC Bayern. Potsi habe ihr "Können auch gegen Spitzenteams" unter Beweis gestellt.

Potsi hatte im Januar 2024 ihr Pflichtspieldebüt für Essen bestritten, Ende November spielte sie dazu erstmals für die deutsche U19.