FC Chelsea und Teammanager Maresca trennen sich

Klub-Weltmeister FC Chelsea und Teammanager Enzo Maresca gehen getrennte Wege. "Angesichts der noch ausstehenden wichtigen Ziele in vier Wettbewerben, darunter die Qualifikation für die Champions League, sind Enzo und der FC Chelsea überzeugt, dass ein Trainerwechsel die beste Chance bietet, die Saison wieder in die Erfolgsspur zu bringen", teilte der Tabellenfünfte der Premier League am Donnerstag nach einer Krisensitzung mit.

Zur Nachfolge machte der Klub aus dem Westen Londons keine Angabe. Chelsea trifft am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel auf den Tabellenzweiten Manchester City. Chelsea liegt 15 Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal.

Der Italiener Maresca (45/Vertrag bis 2029) hatte im Juli 2024 an der Stamford Bridge übernommen. Der frühere Assistent von Pep Guardiola bei ManCity führte die Blues in seiner ersten Saison auf Anhieb in die Champions League und gewann mit dem Verein die Conference League sowie die reformierte Klub-WM in den USA.

Chelsea gewann seit Ende November nur zwei seiner neun Pflichtspiele, eines davon im Ligapokal beim Drittligisten Cardiff City. Auf der anderen Seite vermisste Maresca, der unter anderem auch als möglicher Nachfolgekandidat für den angezählten Arne Slot beim FC Liverpool gehandelt wurde, laut britischen Medien die Wertschätzung der Klubführung sowie eine gewichtige Mitsprache bei Transfers.

Von den eigenen Fans wurde Maresca zuletzt in Form von Sprechchören attackiert, unter anderem wegen der Auswechslung von Torjäger Cole Palmer am Dienstag im Ligaspiel gegen den AFC Bournemouth (2:2).