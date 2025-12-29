FIFA kürt Weltfußballer künftig bei "New World Football Awards"

Die FIFA wird den Weltfußballer des Jahres künftig bei den "New World Football Awards" krönen. Der Fußball-Weltverband teilte am Montagabend mit, dass er eine Partnerschaft mit dem Dubai Sports Council (DSC) geschlossen habe. "Ab 2026 wird die Veranstaltung die einzige offizielle, jährlich stattfindende FIFA-Preisverleihung sein", hieß es vonseiten der FIFA.

Das neue Format löst damit die "The Best FIFA Football Awards" ab, die der Weltverband seit 2016 durchgeführt hatte. Bei den Spielern hat jedoch der von der französischen Fachzeitung France Football vergebene Ballon d'Or einen höheren Stellenwert.

Das wollen FIFA-Präsident Gianni Infantino und Co. ändern. Das neue Format werde "nicht nur eine Preisverleihung sein, sondern vielmehr eine innovative Veranstaltung, die den Fußball feiert und die besten Leistungen des vergangenen Jahres auf und neben dem Spielfeld offiziell würdigt", sagte Infantino.

"Weitere Informationen zu den Preiskategorien, zu den Nominierungen und zum Abstimmungsverfahren sowie zu den Terminen der Veranstaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben", teilte der Weltverband mit.