Finalissima: Argentinien gegen Spanien im März in Katar

Kräftemessen zwischen den Fußball-Schwergewichten Argentinien und Spanien im Frühjahr: Der Weltmeister und Copa-America-Sieger um Lionel Messi sowie der Europameister mit Jungstar Lamine Yamal treffen am 27. März 2026 in Katar bei der "Finalissima" aufeinander. Das Duell der beiden Kontinentalmeister verkündeten der südamerikanische und der europäische Fußballverband am Donnerstag.

"Die Finalissima feiert herausragenden Fußball, indem sie die besten Nationalmannschaften Europas und Südamerikas zusammenbringt", erklärte die UEFA in einem Statement.

Argentinien gewann die letzte Ausgabe der Finalissima im Juni 2022 im Wembley-Stadion mit 3:0 gegen den damaligen Europameister Italien. Die Tore erzielten Lautaro Martínez, Ángel Di María und Paulo Dybala. Spanien führt derzeit die FIFA-Weltrangliste vor der Albiceleste an.

Im Lusail-Stadion in Doha, wo der Vergleich im Frühjahr stattfinden wird, machte Argentinien 2022 seinen dritten WM-Titel im Finale gegen Frankreich perfekt.

Bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada spielt Spanien in Gruppe H gegen Uruguay, Saudi-Arabien und Kap Verde. Argentinien wurde in Gruppe J mit Algerien, Österreich und Jordanien gelost. Gewinnen beide Teams erwartungsgemäß ihre Gruppen, können sich ihre Wege erst im Finale kreuzen.