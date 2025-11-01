Flick sichert Jungstar Yamal Unterstützung zu

Trainer Hansi Flick vom spanischen Meister FC Barcelona hat sich schützend vor seinen Jungstar Lamine Yamal gestellt. "Ich werde ihn immer schützen und unterstützen. Er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Kerl, er ist noch sehr jung, und wir werden diesen Weg weitergehen", sagte Flick vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Elche über den 18 Jahre alten Europameister.

Der Offensivspieler hatte nach dem hitzigen Clásico am vergangenen Sonntag bei Real Madrid (1:2) Kritik aufgrund seiner Aussagen im Vorfeld des Spiels einstecken müssen. "Sie stehlen, sie beschweren sich", hatte Yamal über den spanischen Rekordmeister gesagt.

Flick wollte diese Worte nicht überbewerten. "Wir sprechen mit ihm. Wir sind sehr ehrlich zueinander, er zu mir und ich zu ihm, und das ist der beste Weg", sagte der ehemalige Bundestrainer.