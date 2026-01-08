Foto mit Arsenal-Tasse: Druck auf Spurs-Coach Frank wächst

Als Fan, Spieler, Teammanager oder sonstiger Angestellter von Tottenham Hotspur meidet man den FC Arsenal, wie der Teufel das Weihwasser. Neben der Rivalität der beiden Rekordmeister Manchester United und FC Liverpool sind die Gegensätze im englischen Fußball nirgendwo stärker ausgeprägt, als zwischen Spurs und Gunners in Nord-London. Umso kurioser und unglücklicher ist der Lapsus, der Tottenhams Teammanager Thomas Frank jetzt passierte.

Der aufgrund der sportlichen Misere ohnehin unter Druck stehende Däne wurde vor dem Premier-League-Spiel der Spurs am Mittwochabend beim AFC Bournemouth mit einer Tasse in der Hand fotografiert, die das Logo von Arsenal zierte. Für die Anhänger ein unverzeihlicher Fehler.

"Ich habe das definitiv nicht bemerkt", sagte Frank, "es wäre völlig dumm von mir gewesen, die Tasse zu nehmen, wenn ich das gewusst hätte." Zugleich fand er es "ein bisschen traurig", dass er überhaupt dazu gefragt worden war. "Ich würde niemals etwas so Dummes tun", betonte er.

Einem Bericht der BBC zufolge sind die Gunners mitschuldig an dem Malheur: Der Tabellenführer habe die Tasse bei seinem Spiel in Bournemouth vier Tage zuvor im Gepäck gehabt. Frank sei sein Kaffee vor dem Spiel dann von einem unachtsamen Mitarbeiter in der Arsenal-Tasse überreicht worden.

Franks Team hat nur zwei der jüngsten zwölf Ligaspiele gewonnen. Nach dem 2:3 bei den Cherries am Mittwochabend liegt Tottenham auf Platz 14.

Frank hatte in London von Beginn an einen schweren Stand. Er übernahm die Spurs von Ange Postecoglou, der in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen hatte.