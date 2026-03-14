Frankfurt patzt im Champions-League-Rennen

Den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt droht der Verlust des Champions-League-Platzes in der Bundesliga. Nach dem Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals unterlag das Team von Trainer Niko Arnautis bei Verfolger Werder Bremen trotz einer 2:0-Führung mit 2:4 (2:2). Die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen können am Sonntag vorbeiziehen und Rang drei erobern, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur Königsklasse berechtigt.

Nationalspielerin Nicole Anyomi verwandelte zunächst einen Freistoß zur Frankfurter Führung (23.), dann bereitete sie den Treffer von Rebecka Blomqvist (26.) vor. Jung-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus glich allerdings noch vor der Pause per Doppelpack (44./45.+2) aus. Auch am Führungstor von Mara Alber (52.) war die starke Mühlhaus beteiligt, für die Entscheidung sorgte Medina Desic (90.).

Die Bremerinnen schoben sich bei einem Spiel weniger bis auf einen Punkt an die Gäste heran. Ebenso wie die Eintracht war Bremen unter der Woche im DFB-Pokal gescheitert.