Frankfurt: Trapp im Abschlusstraining dabei

Torhüter Kevin Trapp hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Abschlusstraining von Eintracht Frankfurt teilgenommen. Damit könnte der 34-Jährige nach mehr als fünfwöchiger Pause wegen einer Schienbeinverletzung am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Tottenham Hotspur in den Kader zurückkehren. Ob er auch gleich wieder zwischen den Pfosten stehen wird, scheint allerdings mehr als fraglich. Ersatzmann Kaua Santos hatte nicht nur beim 1:1 im Hinspiel gegen Tottenham mit einer Glanzleistung überzeugt.