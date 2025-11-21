Frankreich kehrt ins Stade de France zurück

Die französische Fußball-Nationalmannschaft spielt ab 2026 wieder im Stade de France. Der nationale Verband einigte sich mit dem neuen Stadionbetreiber GL Events auf ein entsprechendes Grundsatzabkommen. Das bestätigte FFF-Präsident Philippe Diallo am Freitag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees.

In den vergangenen Monaten hatte das Nationalteam seine Heimspiele in der Qualifikation für die WM 2026 im Pariser Prinzenpark ausgetragen. "Wir haben uns mit GL Events auf allgemeine Bedingungen geeinigt, nun können wir in die Phase der Vertragsgestaltung eintreten", sagte Diallo. Damit sei der Weg für die Rückkehr in die Arena von Saint-Denis geebnet.

Das Stade de France ist seit seiner Eröffnung 1998 die Heimstätte der französischen Nationalelf, die hier im Juli 1998 auch direkt Weltmeister wurde. Nach dem Auslaufen des bisherigen Betreibervertrags war die Zukunft des Stadions lange unklar. GL Events hatte die Konzession erst im August übernommen.

Das Stade de France ist mit einer Kapazität von mehr als 80.000 Zuschauern das mit Abstand größte Stadion des Landes.