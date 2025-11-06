Frauen-Bundesliga: Jena weiter sieglos

Die Krise der Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena in der Frauen-Bundesliga verschärft sich: Bei RB Leipzig verlor die Elf von Trainer Florian Kästner am Donnerstagabend verdient mit 0:2 (0:1) und blieb damit im fünften Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Ende September hatte Jena im DFB-Pokal das Achtelfinale erreicht.

Im Trainingszentrum am Cottaweg stellten die Gastgeberinnen früh die Weichen auf drei Punkte. Emilia Asgeirsdottir sorgte nach einem Eckball für die Führung (20.). RB dominierte die Partie nach Belieben und erhöhte durch Annabel Schasching per Foulelfmeter auf 2:0 (76.).

Mit zwei Punkten aus neun Spielen rangiert Jena auf Platz 13, der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Leipzig hingegen kletterte mit 13 Punkten ins Tabellenmittelfeld auf Rang acht.