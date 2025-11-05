Frauen-Bundesliga: Leverkusen festigt Rang drei

Bayer Leverkusen bleibt in der Frauen-Bundesliga erster Verfolger des Spitzenduos. Die Rheinländerinnen gewannen auch ohne die angeschlagene Nationalspielerin Carlotta Wamser mit 2:1 (1:0) gegen den Hamburger SV und festigten mit nun 19 Punkten Tabellenplatz drei hinter Meister Bayern München (25) und dem VfL Wolfsburg (22).

Caroline Kehrer (90.+5) traf in der letzten Minute zum zweiten Ligasieg in Folge für die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold. Zuvor hatte Sophie Hillebrand (70.) die Bayer-Führung durch Kristin Kögel (14.) ausgeglichen.

Eintracht Frankfurt verliert die Spitzenplätze derweil aus den Augen. Die Hessinnen kamen gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Nationalspielerin Nicole Anyomi (90.+2) glich den Treffer von Kölns Sandra Maria Jessen (25.) spät aus. Werder Bremen gewann bei Schlusslicht SGS Essen mit 3:2 (2:0).