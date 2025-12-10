Freiburg gegen Salzburg ohne Rosenfelder

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss den Rest des Jahres auf Innenverteidiger Max Rosenfelder verzichten. Wie Trainer Julian Schuster vor dem Europa-League-Heimspiel gegen RB Salzburg mitteilte, habe Rosenfelder am Samstag beim 1. FC Heidenheim (1:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten und werde neben der Partie am Donnerstag (21.00/RTL) auch gegen Borussia Dortmund und beim VfL Wolfsburg (20. Dezember) in der Liga fehlen.

Wieder mit dabei ist dagegen Philipp Lienhart. Wegen muskulärer Probleme in der Leiste war der österreichische Nationalspieler in Heidenheim ausgewechselt worden.

"Wir werden alles dafür tun, nicht nur weiterzukommen, sondern im Idealfall einen Platz zwischen eins und acht zu erzielen", sagte Schuster, der mit dem Sport-Club noch ungeschlagen auf Rang vier steht. Damit würde Freiburg direkt ins Achtelfinale einziehen. Mit einem Sieg gegen Salzburg wären zumindest die Play-offs (Platz 9 bis 24) so gut wie sicher.

Bei Gegner Salzburg ist derweil noch fraglich, ob Trainer Thomas Letsch an der Seitenlinie stehen wird. Wie der 17-malige österreichische Meister am Dienstagabend mitteilte, ist der ehemalige Bochumer krankheitsbedingt nicht mit nach Freiburg gereist. "Ob unser Coach morgen wieder zur Mannschaft stößt, ist noch offen", vorerst werde Letsch durch Co-Trainer Kai Hesse vertreten, hieß es in der Mitteilung.