Freiburg in Genk: Grifo jagt den alleinigen Rekord

Bei der Jagd nach dem alleinigen Rekord hilft Vincenzo Grifo der angenehme Blick zurück. "Ich habe dort 2018 mein Länderspiel-Debüt für Italien gefeiert. Das sind schöne Erinnerungen. Da erwartet uns etwas Spannendes", sagte der Deutsch-Italiener in Diensten des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim viermaligen belgischen Meister KRC Genk.

Nachdem Grifo am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen Vizemeister Bayer Leverkusen (3:3) sein 105. Pflichtspiel-Tor für die Breisgauer erzielt hat und nun gemeinsam mit Nils Petersen die Freiburger Rekordliste anführt, kann der 32-Jährige im Europacup an seinem früheren Teamkollegen vorbeiziehen. Treffer Grifos wären gerne gesehen, damit sich der Sport-Club in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche bringt. Schließlich standen die Freiburger noch nie in einem Europacup-Viertelfinale.

"Wir haben wichtige Wochen vor uns. Wir wollen in allen Wettbewerben das Beste rausholen und alles raushauen. Das ist die Marschroute", sagte SC-Kapitän Christian Günter mit Blick auf den Europacup, den Bundesliga-Endspurt und das Halbfinale im DFB-Pokal beim Titelverteidiger VfB Stuttgart. Dabei baut der Routinier auf ähnlich starke Leistungen wie gegen Leverkusen: "Man hat gesehen, dass wir eine Wahnsinns-Qualität haben, wenn wir alles auf den Platz bringen."

Während es die Freiburger direkt ins Achtelfinale geschafft haben, musste Genk den Umweg über die Playoffs gehen. Der fünfmalige belgische Pokalsieger setzte sich dort gegen Dinamo Zagreb durch. Freiburgs Trainer Julian Schuster warnt vor dem Tabellenachten aus Belgien: "Genk ist ein Gegner mit einem spielerischen Ansatz und offensiver Qualität."