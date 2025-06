Früherer Schalke-Coach Geraerts übernimmt Stade Reims

Rund neun Monate nach seinem Aus bei Schalke 04 hat Trainer Karel Geraerts einen neuen Job. Der 43 Jahre alte Belgier übernimmt den französischen Zweitligisten Stade Reims und erhält beim Pokalfinalisten einen Vertrag bis 2027.

Geraerts war von Oktober 2023 bis September 2024 Trainer in Gelsenkirchen, ehe er freigestellt wurde. Sein Vertrag bei S04 läuft am 30. Juni aus.

Reims war in der vergangenen Saison 16. in der französischen Ligue 1 geworden und hatte danach in der Relegation den Klassenerhalt verpasst. Der Verein hatte seine große Zeit in den späten Fünfzigern, 1956 und 1959 verlor Reims das Finale des Europapokals der Landesmeister jeweils gegen Real Madrid.