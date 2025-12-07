Füllkrug auf der Bank: West Ham bleibt auf Abstiegsplatz

Ohne Bankdrücker Niclas Füllkrug hat West Ham United in der englischen Premier League den Sprung aus der Abstiegszone verpasst. Die Hammers kamen bei Brighton & Hove Albion von Teammanager Fabian Hürzeler nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Angreifer Füllkrug saß 90 Minuten lang auf der Bank.

Jarrod Bowen (73.) hatte die Londoner in Führung gebracht, doch der Ex-Hoffenheimer Georginio Rutter (90.+1) glich für die Gastgeber aus. West Ham wartet damit seit vier Ligaspielen auf einen Sieg und rangiert mit nur 13 Punkten auf Platz 18. Brighton ist mit 23 Zählern Siebter und hat die internationalen Plätze im Blick.