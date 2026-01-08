Füllkrug-Team Milan rettet Remis in Nachspielzeit

Der frühere Champions-League-Sieger AC Mailand hat bei der Heimpremiere von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug das Ende seiner Erfolgsserie in der Serie A nur mit Mühe verhindert. Die Lombarden vermieden beim 1:1 (0:1) gegen den CFC Genau in der Nachspielzeit ihre erste Niederlage in der Meisterschaft seit mehr als vier Monaten. Füllkrug kam bei seinem zweiten Einsatz für die Rossoneri 25 Minuten vor Schluss erneut nur als "Joker" zum Einsatz und muss weiter auf sein Startelfdebüt für die Italiener warten.

Gefeierter Held der Hausherren war Rafael Leao mit seinem Treffer in der zweiten Minuten nach Ablauf der regulären Spielzeit. Die Gäste waren durch Lorenzo Colombo (28.) in Führung gegangen.

Trotz seines 17. Punktspiels nacheinander ohne Niederlage verlor Milan gegenüber seinem in der Tabelle führenden Lokalrivalen Inter an Boden. Füllkrugs Team weist nun drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter auf.